Rusya Başbakanı Mişustin: Koronavirüsle ilgili durum dengeleniyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili durumun dengelenmeye başladığını ve bu pozitif eğilimin, daha önce uygulamaya sokulan bir dizi kısıtlamanın kademeli olarak kaldırılmasına izin vereceğini söyledi.

Mişustin, Rusya’daki Kovid-19 salgını ile ilgili durumunun istikrara kavuşmaya başladığını ve pandeminin neden olduğu kısıtlamaların hafifletilmesinde çok dikkatli davranılacağını kaydetti.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Mişustin, şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili durum dengeleniyor, vaka sayısındaki artışta düşüş olduğunu görüyoruz. Bu olumlu eğilim, birkaç Rus bölgesinin kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırmasına izin verdi. Ancak bu adımları şimdilik çok dikkatli bir şekilde atıyoruz.”