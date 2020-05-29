Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya'daki ihtilafın askeri çözümünün olmadığı konusunda ısrar ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Libya'daki ihtilafın askeri çözümünün olmadığı konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Zaharova, Libya'daki durumun kötüleşmeye devam ettiğini, buradaki ateşkesin tamamen bozulduğunu ve bugün sahadaki durumun, çatışmaların durması sırasında olandan önemli ölçüde farklı olduğunu belirtti.

Moskova Diplomasi Kulübü’nün video konferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Zaharova, büyük ölçekli dış yardım sayesinde Libya’da güç dengesinin değiştiğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Rus tarafı, Libya ihtilafının tüm taraflarıyla temas halinde, askeri çözümün geleceğinin ve etkinliğinin olmadığı, siyasi çözümün alternatifinin bulunmadığı ve aynı zamanda Libya sorunuyla ilgili kabul edilen kararlara sıkı sıkıya uyma ihtiyacına vurgu yapmaya devam edecektir.”

Zaharova, Libya'daki durumun kötüleşmeye devam ettiği ve ateşkesin tamamen bozulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece Libya'daki durumun zor olduğuna değil, kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekiyoruz. Bu Libya'daki askeri ve siyasi durumun bozulmasıdır ve bu yılın ocak ayında ilan edilen ateşkesin tamamen ortadan kalkmasıdır. Çatışmalar, bildiğiniz gibi, tüm yönleriyle yeniden başladı.”

Libya'daki sistemik krizin daha fazla sürmesinin felaketle sonuçlanacağına vurgu yapan Zaharova, “Mevcut krizin daha da geciktirilmesi, ki biz bunu sistemik bir kriz olarak nitelendiriyoruz, Libya'yı ve uzun süredir acı çeken halkını felaketle tehdit ettiğine inanıyoruz” dedi.

Zaharova, uluslararası toplumun Libyalıların bu durumu aşmasına yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermesi gerektiğini kaydetti.