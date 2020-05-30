Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Rusya’da Kovid-19 vakalarındaki artış 11.8 kat azaldı

Golikova, Rusya’da 25 Mart’ta ilan edilen ve 11 Mayıs’a kadar süren ülke genelindeki resmi ‘ücretli tatil’ uygulamasının sonuç verdiğini belirterek şunları ifade etti:

“Bu periyot (mesainin olmadığı 25 Mart-11 Mayıs arası), yeni koronavirüs enfeksiyonu insidansının büyüme oranında günlük azalmanın daha nisan ayı başlarında ortaya çıkmasını sağladı. Eğer nisan ayının başından itibaren ele alacak olursak, bugün itibariyle, Rusya'da yeni vakalarda günlük artış oranının 11,8 kat azaldığını söylemek isterim.”

Son zamanlarda günlük artışın yüzde 2.3 oranında sabitlendiğine vurgu yapan Golikova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki, elimizdeki bu rakamlar mutlak surette hala büyük rakamlardır, ancak yine de Moskova bölgesi, testlerin sayısının önemli ölçüde artmasına rağmen, yeni vakalarda ciddi bir düşüş eğilimi gösteriyor.”

Golikova ayrıca, koronavirüsün asemptomatik taşıyıcılarında 2.6 kat artış ve ağır enfeksiyon vakalarında 1.4 kat azalma olduğunu kaydetti.