Zaharova'dan Trump'ın DSÖ ile ilişkilerini kestikleri açıklamasına: Sağlık alanında işbirliğinin hukuki zeminine darbe

Zaharova ayrıca salgın döneminde gözler önünde serilen ABD’nin sağlık sistemindeki üzücü tablonun, Washington’a bu alanda lider konumda olduğundan bahsetme şansı bırakmadığını da ekledi.
Традиционный образ России на Западе - медведь (не лучший образ, полагаю, но это в скобках). Медведи водятся во многих...Константин Косачев paylaştı: 29 Mayıs 2020 Cuma
Rus Senatör: Şiddetli bir nöbet
Rus Senatör Konstantin Kosaçev ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Trump’ın kararında ne riskleri anlamaktan ne de sorumluluğa dair farkındalıktan eser yok” ifadelerini kullandı.
Küresel liderliğin, küresel kuruluşlardan birine zarar vermek olmadığını, bunun ‘şiddetli bir nöbet’ ve ‘tehdit’ olduğunu belirten Kosaçev, “Bu hiçbir şekilde liderlik değil” açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ABD'nin 'esaslı reform' taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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