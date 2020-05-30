Zaharova'dan Trump'ın DSÖ ile ilişkilerini kestikleri açıklamasına: Sağlık alanında işbirliğinin hukuki zeminine darbe

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini kestiklerini açıklamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun sağlık konusunda işbirliğine yönelik uluslararası hukuki zemine bir darbe olduğu açıklamasını yaptı.

Gazetecilere konuşan, “Dünyanın salgına karşı güçlerin birleştirilmesine ihtiyaç duyduğu bu günlerde, Washington sağlık hizmetleri alanında işbirliğinin uluslararası hukuki zeminine bir darbe indiriyor” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca salgın döneminde gözler önünde serilen ABD’nin sağlık sistemindeki üzücü tablonun, Washington’a bu alanda lider konumda olduğundan bahsetme şansı bırakmadığını da ekledi.

Традиционный образ России на Западе - медведь (не лучший образ, полагаю, но это в скобках). Медведи водятся во многих... Константин Косачев paylaştı: 29 Mayıs 2020 Cuma

Rus Senatör: Şiddetli bir nöbet

Rus Senatör Konstantin Kosaçev ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Trump’ın kararında ne riskleri anlamaktan ne de sorumluluğa dair farkındalıktan eser yok” ifadelerini kullandı.

Küresel liderliğin, küresel kuruluşlardan birine zarar vermek olmadığını, bunun ‘şiddetli bir nöbet’ ve ‘tehdit’ olduğunu belirten Kosaçev, “Bu hiçbir şekilde liderlik değil” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ABD'nin 'esaslı reform' taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.