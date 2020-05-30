Rusya'da burundan damlatılabilecek Kovid-19 aşısı geliştirildi

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor’un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, merkezin burundan damlatılabilecek bir aşı geliştirdiğini söyledi.

Rossiya-1 televizyonunda konuşan Maksyutov, merkezin geliştirdiği ve üzerinde incelemelerin devam ettiği aşılardan birinin burundan damlatılabileceği bilgisini verdi.

Maksyutov, “Aşılarımızdan biri kas içine zerk edilen klasik yöntemle değil, burun içine uygulama yöntemi ile kullanılıyor, yani burna damlatılıyor" dedi.

Maksyutov, bu aşıların etkinliği ve güvenliliğini öğrenmeye yönelik tam kapsamlı klinik öncesi incelemelerinin başlatıldığını da ekledi.