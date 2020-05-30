Putin: Birçok ülke koronavirüsle ilgili kısıtlamaları kaldırıyor, Rusya çalışmaları nasıl yürütmesi gerektiğini anlamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok ülkenin koronavirüsle ilgili uygulanan kısıtlamaları kaldırdığını, ancak bazılarının kısıtlamalara geri dönmesi gerektiğini ifade etti. Rus lider bu bağlamda “Bu konuda çalışmalarımızı nasıl yürütmemiz gerektiğini anlamalıyız” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir araya gelen Putin, “Birçok ülke koronavirüs salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldırıyor. Bunu öncelikle de ekonomileri turizm sektörüne çok fazla dayalı olan ülkeler yapıyor ve bu anlaşılabilir bir durum” dedi.

Putin, kısıtlamaların kaldırıldığı bazı ülkelerin koronavirüsle ilgili tedbirlere yeniden dönmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Putin, “Bunun gözlerimiz önünde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu nedenle uzmanlarımız, doktorlarımızla birlikte bu konuda çalışmalarımızı nasıl yürütmemiz gerektiğini anlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Lavrov: Yurtdışındaki Rusya vatandaşlarının yurda dönmesi için yeni uçuşlar planlanıyor

Yurtdışındaki tüm Rusya vatandaşlarının da henüz yurda getirilmediğini belirten Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a kaç kişinin daha getirilmesi gerektiğini sordu.

Lavrov, 18 Mart’tan itibaren 240 bin Rusya vatandaşının getirildiği ve ellerindeki listeye göre 25 bin 200 kişinin daha kaldığını ifade etti. Lavrov, “Şimdi önümüzdeki günlerde yaklaşık 10 uçuş daha planlanıyor” dedi.