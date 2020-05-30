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    Rusya Sağlık Bakanı: İlk koronavirüs aşıları ağustos-eylül gibi erişilebilir hale gelebilir

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Rusya
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    Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının ilk örneklerinin önümüzdeki ağustos-eylül aylarında sağlık çalışanları için erişilebilir hale gelebileceğini belirtti.

    Başkurt Devlet Tıp Üniversitesi’nden gönüllü sağlık çalışanları ile bir araya gelen Muraşko, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının ilk örneklerinin önümüzdeki ağustos-eylül aylarında sağlık çalışanları için erişilebilir hale gelebileceğini ifade etti.

    Muraşko, “Bugün geliştirilmekte olan birkaç aşı var. Muhtemelen 5 tanesi oldukça umut verici olaak tanımlanabilir. Klinik çalışmalar önümüzdeki 2-3 hafta içinde başlayacak, ilk aşı örneklerinin sağlık çalışanları için erişilebilir hale gelmesini umuyorum” diye konuştu.

    ‘Covid-19 aşısının klinik testleri için gönüllülerin kayıtları tamamlandı’

    Muraşko, Covid-19 aşısının klinik testleri için gönüllülerin kayıtlarının tamamlandığını vurguladı:

    “Covid-19 aşısının klinik testleri için gönüllülerin kayıtları tamamlandı, gönüllüler hazır durumda.”

    ‘Koronavirüs aşısı ulusal aşı takvimine dahil edilebilir’

    Muraşko, koronavirüs aşısının kullanımı bakımından Rusya’nın ulusal aşı takvimine dahil edilebileceğini ya da kullanımına epidemiyolojik endikasyonlara göre karar verilebileceğini ifade etti:

    “İki alternatif üzerinde duruluyor, epidemiyolojik endikasyonlara göre de, ulusal aşı takvimine göre de olabilir. Prensipte her iki alternatif de uygulanabilir.”

    ‘Koronavirüs hastaları için yoğun bakım yataklarının yüzde 10’u devreye alınmış durumda’

    Rusya genelinde Kovid-19 hastaları için 25 binin üzerinde yoğun bakım yatağının hazırlandığını hatırlatan Muraşko, ancak şu anda bu yatakların sadece yüzde 10’unun devreye alınmış olduğunun altını çizdi:

    “Ülkemizde bugün 25 binin üzerinde yoğun bakım yatağı bulunuyor, hazır halde olan yatak sayısının toplamı ise 177 bin. Ancak devreye alınmış yoğun bakım yatakları, toplam sayının yüzde 10’u, oldukça büyük bir kapasite rezervimiz bulunuyor.”

    ‘Rusya Suriye’ye koronavirüs testlerinin temininde yardım etti’

    Kovid-19 ile mücadelede Moskova ve Şam arasında işbirliği yapıldığına dikkat çeken Muraşko, Rusya’nın Suriye’ye koronavirüsün teşhisi için test sistemleri temin ettiğini ifade etti.

    İlgili soruyu yanıtlayan Muraşko, “Evet, ülkelerimiz arasında belirli bir etkileşim söz konusu. Örneğin Rusya, Suriye’ye test sistemlerinin teslimatında yardım etti, ayrıca orada bulunan askeri sağlık uzmanlarımız da şüphesiz yardım çalışmalarına katılıyor. Rusya’nın tedavi yöntemlerinin bugün Suriye’de çalışan doktorlar tarafından da kullanıldığını söylemek isterim, yani etkileşimimiz var” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı, Rusya
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