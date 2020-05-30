Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaca onay

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünde yer alan açıklamada, Kovid-19’a karşı geliştirilen ilk ilaç olan Avifavir’in Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldığı ifade edildi.

İlacın Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile (birkaç ilaç şirketinin çatısında toplandığı) HimRar Yüksek Teknolojiler Merkezi tarafından geliştirildiği belirtilen açıklamada, ilacın ticari adının ‘Avifavir’, uluslararası patent alınmamış adının ise ‘Favipiravir’ olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

RDIF geçen martta HimRar ile ‘Favipiravir’ adlı ilacın üretimi amacıyla ortak girişim kurma kararı almıştı. Daha önce Çinli uzmanlar, bu ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu belirlemişti.

Dün ise nisan sonu klinik testlerine başlanan ilacın geliştirilmesindeki son aşamaya gelindiği açıklanmıştı.

‘Avifavir’ adı altında üretilecek olan ilaç, son verilere göre Rusya ve diğer ülkelerde test edilen diğer ilaçlara kıyasla en iyi sonuçları göstermişti.