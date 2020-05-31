Rusya'da aşıyı reddeden risk grubundaki vatandaşlara para cezası verilmesi planlanıyor

Rusya’da Yeni İdari Suçlar Kanunu taslağına, zorunlu aşının reddedilmesine ilişkin cezalarla ilgili hükümler de dahil edildi. Rospotrebnadzor, uygulanması öngörülen para cezalarının sadece bazı risk grupları için geçerli olacağını belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, idari sorumluluğun ancak gerekli aşılama olmadan mesleki görevlerin yerine getirilmesi durumunda uygulanabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski yüksek olan ve zorunlu önleyici aşılama gerektiren işler listesinde, örneğin bulaşıcı hastalığı olan hastalarla çalışmak, insan kanı ve vücut sıvıları ile çalışmak, hayvanların tedavisi vb. işler yer alıyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre tıbbi muayeneler, önleyici aşılar ve hijyen eğitiminin reddedilmesi de dahil olmak üzere, toplumun sağlık ve epidemiyolojik refahı yasasının ihlali 5 ila 7 bin ruble tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

Uygulanacak olan para cezaları yetkililer için 7 ila 10 bin, bireysel girişimciler için 10 ila 20 bin, tüzel kişiler için 20 ila 30 bin ruble olacak. Son iki kategori için 30 güne kadar idari faaliyet yasağı da uygulanabilecek.

Rospotrebnadzor açıklamasında, cezai uygulamaların sadece yasaya göre aşının zorunlu olduğu profesyonel grupları kapsayacağı belirtildi.

Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski Rospotrebnadzor Başkanı Gennadiy Onişenko, uygulamayı eleştirerek “Bu, aydınlatılmış onam anlamına gelen immünoprofilaksi yasası ilkelerinin ihlalidir. Burada bir zorlama sözkonusudur. Bu doğru değil” dedi.