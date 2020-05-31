Rus Dışişleri’nden ABD’nin sahte Libya parasının basımı ile ilgili açıklamasına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Malta'daki yetkililerin bir Rus şirket tarafından basıldığı, sahte olduğu iddia edilen 1.1 milyar dolar değerinde Libya dinarına el konulduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi, açıklamanın gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

‘2015’te Rus şirket ile Temsilciler Meclisi’nin onayladığı merkez bankasının başkanı arasında imzalanan kontrat’

Açıklamada, Libya dinarlarının basımı ile ilgili kontratın daha 2015’te Rus şirket Goznak ile ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli hükümetin Temsilciler Meclisi’nin onayladığı merkez bankası başkanı arasında imzalandığı belirtilerek, işverenin gerekli ön ödemeyi yaptığı ve kontrat kapsamında üretilen paraların Tobruk’taki merkez bankasının adresine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gönderilen paraların Libya ekonomisinin istikrara kavuşturulması için gerekli olduklarının altı çizildi.

‘Sahte olan şey Libya dinarları değil, Amerikan açıklamaları’

Rus Dışişleri, iki farklı hükümet tarafından yönetilen Libya’da iki merkez bankasının bulunduğunu, bankalardan birinin Fayiz es Serrac’ın liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) faaliyette olduğu Trablus’ta, Libya parlamentosunun seçtiği başkan tarafından yönetildiği için uluslararası meşruiyeti olan ikinci merkez bankasının ise Bingazi’de olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Böylece sahte olan şey Libya dinarları değil, Amerikan açıklamalarıdır” denildi.