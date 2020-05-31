Rus senator, Merkel ve Trump arasındaki Kuzey Akım-2 anlaşmazlığını yorumladı

Rus senatör Aleksey Puşkov, Angela Merkel ve Donald Trump arasındaki Kuzey Akım 2 anlaşmazlığının, Alman başbakanın G7 zirvesine gitmekten vazgeçmesine neden olduğunu belirtti.

Rus senatör Aleksey Puşkov, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ortaya çıkan Kuzey Akım 2 anlaşmazlığının, Merkel’in G7 zirvesine gitmekten vazgeçtiğine neden olduğunu ileri sürdü.

Puşkov, Twitter hesabından “Merkel şimdilik ABD'deki G7 zirvesine gitmeme kararı aldı. Nedeni, elbette Almanya’da düşüşe geçen pandemi değil, Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere Trump ile olan derin anlaşmazıklardır. Trump’ın çok kızgın olduğu söyleniyor. Sonuç olarak Merkel gitmezse bile, G6 da fena olmaz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Politico gazetesi, Almanya ve ABD liderleri arasında gerşekleşen telefon görüşmesinde, doğal gaz boru hattı projesi de olmak üzere bazı konularda ‘sıcak anlaşmazlıklar’ ortaya çıktığını yazmıştı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra, başta Ukrayna olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor. ABD, aralık ayında projeye yaptırımlar uygulamaya başladı ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istedi. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım 2 ‘nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurdu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Kuzey Akım 2 projesinin ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını ve kalan kısmının Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin tamamlayabileceğini belirtmişti.