Rusya’da koronavirüs vakalarının sayısı 400 bini geçti

Rusya’da bir gün içinde belirlenen koronavirüs pozitif kişilerin sayısının 9 bin 268 olduğu açıklandı. Bu 23 Mayıs’tan sonra bir günde görülen en çok vaka sayısı.
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Rusya’daki sağlık yetkililerine göre ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye dek 4 bin 693 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.
Rusya’da koronavirüs pandemisinin merkezi ise hala başkent Moskova. Son bir günde kayıtlara geçen yeni vakaların 2 bin 595’i burada görüldü.
Diğer taraftan yetkililer pandeminin zirve noktasının geride bırakıldığını söylüyor. Rusya’da pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamaları yarından itibaren aşamalı olarak gevşetilecek.
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