Rusya’da koronavirüs vakalarının sayısı 400 bini geçti

Rusya’da bir günde 9 bin 268 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede pandeminin başından beri görülen vakaların toplam sayısı 405 bin 843’e yükseldi.

Rusya’da bir gün içinde belirlenen koronavirüs pozitif kişilerin sayısının 9 bin 268 olduğu açıklandı. Bu 23 Mayıs’tan sonra bir günde görülen en çok vaka sayısı.

Rusya’daki sağlık yetkililerine göre ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye dek 4 bin 693 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

Rusya’da koronavirüs pandemisinin merkezi ise hala başkent Moskova. Son bir günde kayıtlara geçen yeni vakaların 2 bin 595’i burada görüldü.

Diğer taraftan yetkililer pandeminin zirve noktasının geride bırakıldığını söylüyor. Rusya’da pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamaları yarından itibaren aşamalı olarak gevşetilecek.