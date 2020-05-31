Peskov: Putin Zafer Bayramı geçidini Kızıl Meydan’daki tribünden izleyecek

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs'ta düzenlenmesi gereken, ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle 24 Haziran’da yapılması planlanan askeri geçit töreninin Putin ve davet edilen dış ülke liderleri tarafından Kızıl Meydan’daki tribünden izleneceğini ifade etti.

Peskov, “Başkan ve konuklar şüphesiz (geçit törenini) tribünde izleyecekler. Şüphesiz dış ülke liderleri de orada olacaklar” diye konuştu.

‘Geçit töreninin yapılacağı tarihe kadar kısıtlamaların kalkmasını umuyoruz’

Kremlin Sözcüsü, 24 Haziran’da yapılması planlanan askeri geçit törenini konusunda epidemiyolojik durumun da dikkate alınması gerekeceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü aynı zamanda ‘geçit töreninin yapılacağı tarihe kadar kısıtlama düzenlemelerinin tüm kalemlerinin kalkacağını’ umduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Nisan’da her yıl olduğu gibi 9 Mayıs’ta düzenlenmesi istenen ancak salgın nedeniyle ertelenen geçit töreninin haziranda yapılacağını açıklamış, 19 Mayıs’ta ise İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü dolayısıyla askeri geçit törenlerinin 24 Haziran’da yapılması konusunda kararname imzalamıştı.

Kararnameye göre 24 Haziran resmi tatil olarak ilan edildi.