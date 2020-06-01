Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, İsmet İnönü’nün tarihi SSCB ziyaretine ilişkin belgeleri yayınladı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla İnönü’nün 1932 yılında yaptığı tarihi SSCB ziyareti ve bu ziyarete karşılık olarak SSCB Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri Voroşilov'un gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine ilişkin belgeleri yayınladı.

Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla arşiv fotoğraflarına ve tarihi bilgilere yer verdiği paylaşımlarına devam eden Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’nün 1932 yılında gerçekleştirdiği tarihi SSCB ziyareti ile SSCB Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri (Bakanı) Kliment Voroşilov'un karşı Türkiye ziyaretine ilişkin belgeleri yayınladı.

Başkonsolosluğun Facebook hesabından yaptığı son paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Rus-Türk Diplomatik Münasebetlerinin Tesisinin 100. Yıldönümü Dolayısıyla (Tarihî Olgular, Belgeler, Olaylar). İsmet İnönü’nün Rusya Ziyareti: Rus bilim adamı Türkolog D. E. Eremeev’e göre 1920’li yıllarda başlayan Sovyet – Türk münasebetlerinin “altın çağı”, 30’lu yılların ilk yarısında da devam etti. O dönemde taraflar arasında karşılıklı olarak resmî ziyaretler gerçekleşti. 1930-31 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile SSCB Dışişleri Bakanlığı Halk Komiseri (Bakanı) M. M. Litvinov, karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Nisan-Mayıs 1932’de ise İsmet İnönü başkanlığındaki Türk heyeti, SSCB’yi ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü, Rüştü Aras ve Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Yakov Surits’in refakatinde 25 Nisan’da gemiyle İstanbul’dan Odesa’ya yola çıktılar, oradan da 28 Nisan’da trenle Moskova’ya gittiler. Garda SSCB Halk Komiserleri Sovyeti (Parlamento) Başkanı V. M. Molotov ile M. M. Litvinov’un katılımıyla misafirleri karşılama töreni yapıldı. 1 Mayıs günü Türk heyeti, Kızıl Meydan’da yapılan törene katıldı. 3 Mayıs’ta ise İsmet İnönü, Leningrad (bugünkü St. Petersburg)’a gitti, 10 Mayıs’ta da memleketine döndü. Başbakanın ziyaretinin gündemini büyük ölçüde iki ülke arasındaki ticarî-ekonomik işbirliğinin gelişimi konusu oluşturdu. 6 Mayıs 1932’de K. E. Voroşilov’un dairesinde Sovyet tarafını temsilen İ. V. Stalin, V. M. Molotov, L. M. Karahan, Ya. Z. Surits’in, Türk tarafını temsilen de İsmet İnönü ile T. R. Aras’ın katıldığı bir görüşme yapıldı. Görüşme sırasında Türkiye’ye 20 yıllığına kredinin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma, Türkiye’nin geri ödemeyi taksit olarak her yıl belirli ürünlerle yapmasını öngörüyordu. Kredinin bir kısmıyla Sovyet teknolojilerinin yardımıyla Kayseri ve Nazilli’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tekstil fabrikaları kuruldu. Dostluk simgesi olarak Sovyet Hükümeti ayrıca Ankara’ya tam teçhizatlı makine traktör istasyonu, 2 kamyon, otobüs, 5 küçük tank ve tam teçhizatlı 2 tank hediye etti."

(Текст на русском языке ниже) Rus-Türk Diplomatik Münasebetlerinin Tesisinin 100. Yıldönümü Dolayısıyla (Tarihî Olgular,... Posted by Генконсульство России в Стамбуле on Sunday, May 31, 2020

Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü 3 Haziran'da kutlanacak.