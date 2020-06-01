Rusya'nın Kuzey Filosu, hipersonik silahlarla donatılacak

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Moiseyev, "Kuzey Filosu'nun kara ve kıyı birlikleri, Arktik'in sert koşullarına adapte edilmiş 180'den fazla silah ve askeri teçhizatı yıl sonuna kadar teslim alacak. Hipersonik silahlar da dahil yeni silahların testleri devam ediyor. Hipersonik silahlar, Kuzey Filosu'nun muharebe gücünü nitelikli biçimde artırma imkanı sunacak" dedi.

Kuzey Filosu'nun hipersonik silahlar almasıyla birlikte Arktik'in Rusya kesiminin ve ülkenin kuzey bölgelerinin hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde artacağının altını çizen Moiseyev, "Rusya-Kuzey Deniz Yolu ulusal ulaşım hattımız emin bir şekilde korunacak. Novaya Zemlya takımadalarında, en gelişmiş S-400 füze savunma sistemleri görev başında" ifadelerini kullandı.

S-400'ler, Eylül 2019'da Novaya Zemlya'daki füze ve uçaksavar birliğine konuşlandırılmıştı.