Gazprom’un 'Dostluk için Futbol' çocuk sosyal programı, dünyanın dört bir yanından katılımcıyı bir araya getirecek

PJSC 'Gazprom', 'Dostluk için Futbol' isimli uluslararası çocuk sosyal programının 8. sezonunu başlatıyor. Bu yıl aralıkta düzenlenmesi planlanan final etkinlikleri yeni bir dijital formatta gerçekleştirilecek.

2013 yılından beri gerçekleştirilen 'Dostluk için Futbol', engelli çocuklar da dahil olmak üzere ana katılımcıları 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklar olan yıllık uluslararası çocuk sosyal programı niteliğini taşıyor.

Program kapsamında farklı ülkeleri ve kültürleri temsil eden genç futbolcular karışık milli takımlarda bir araya gelerek aynı takımda oynamayı öğrenirken, genç gazeteciler de Uluslararası Çocuk Basın Merkezi'nde programın etkinliklerini aktaracak ve evrensel değerleri teşvik edecekler.

UEFA, FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, farklı ülkelerin futbol federasyonları, uluslararası çocuk hayır kurumları, ünlü sporcular ve dünyanın önde gelen futbol kulüpleri tarafından desteklenen programa yedi sezonu boyunca 211 ülkeden 6 binden fazla çocuk katıldı.

2019 yılında, program katılımcıları gezegendeki en çok uluslu futbol antrenmanını yaparak Guinness dünya rekorunu kırdı.

2020 yılında tamamen çevrimiçi formatta gerçekleşecek 'Dostluk için Futbol'un yeni sezonu, yüzlerce ülkeden 10 binden fazla oyuncuyu bir araya getirecek. Programın dijital platformu tarihte ilk kez farklı ülkelerden, farklı cinsiyetlerden, farklı fiziksel yeteneklerden ve farklı dilleri konuşan 12 yaşındaki siber sporculardan oluşan 32 dostluk takımıyla dünya çapında bir çevrimiçi şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Benzersiz sanal ortam, uluslararası çocuk yarışmalarının temeli olacak ve herkesin antrenman yapabileceği, karışık uluslararası takımlarda bir araya gelebileceği ve favori oyunlarını evden çıkmadan oynayabileceği bir oyun alanı olacak.

Türkiye, 2014’te Dostluk Futbolu programının 2. sezonunun katılımcılarından biri oldu.

Brezilya milli takımının sosyal sorumluluk yöneticisi, Diogo Netto, ''Dostluk için Futbol' programı her zaman farklı fiziksel yeteneklere sahip katılımcılara açık olmuştur. 'Dostluk için Futbol' dijital platformunun ortaya çıkması, projenin kilit hedefine ulaşılmasına katkıda bulunur ve herkesin bir araya gelerek kendilerini futbol sahasında bulma ve yeni arkadaşlarla inanılmaz duygular yaşama fırsatı verir" dedi.

Slovenya’dan “Dostluk için Futbol” genç katılımcısı Renee Lamprecht ise "Bu benim programa ilk katılım yılım değil. Bu, dünyanın her yerinde arkadaş bulduğum çok güzel bir deneyim. Sekizinci sezon haberi beni sevindirdi, farklı ülkelerde olsak bile hepimiz tekrar bir araya gelip güvenli bir şekilde futbol oynayabileceğiz" diye konuştu.

Programın resmi İnternet kaynakları:

Medya için fotoğraf ve video materyalleri: http://media. footballforfriendship.com

Facebook resmi hesabı: https://www.facebook.com/ FootballForFriendship/

YouTube resmi kanalı: https://www.youtube.com/user/ FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia resmi sayfası: https://en.wikipedia.org/wiki/ Football_for_Friendship

Twitter resmi hesabı: https://twitter.com/ f4fprogramme

Resmi Web sitesi: https://www.gazprom-football. com/en/football-for- friendship/about/