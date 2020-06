Zaharova'dan ABD'deki olaylardan Rusya'yı sorumlu tutan Rice'a yanıt: Kirli bilgi manipülasyonu

Kremlin'in ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın ABD'deki protestolarda Rusya'nın dahli olduğu iddialarına tepki gösterdi.

Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Zamanında Rice'ın partideki yoldaşları, hoşlarına gitmeyen her şeyde Rusya'nın suçlanmasını öngören aptalca bir konsept geliştirerek onulmaz bir hata yaptı. CNN muhabiriyle kirli bilgi manipülasyonları yöntemlerine başvurarak bugün bu hatayı tekrarlamaya çalışıyorsunuz; yalan beyanlar veriliyor ve onları destekleyecek hiçbir bulgu sunulmuyor. CNN'e verdiğiniz demeç bir propaganda" ifadelerini kullandı.

Rice'a Rus kartını oynamayı bırakıp gerçeğe dönme çağrısı yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ruslar tarafından şehirlerinizde protestoların körüklenmesi için kullanıldığını sandığınız sosyal medya ağları, ABD'de tescilli, ABD'lilere ait ve yasal olarak da ABD'den yönetiliyor. Vatandaşlarınızın önüne çıkın ve gözlerinin içine bakarak Rusların Youtube ve Facebook üzerinden onları yönettiğini söyleyin. Ben de arkama yaslanıp 'Amerikan istisnacılığını' izleyeceğim."

ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, yaşananlarla ilgili CNN’de Wolf Blitzer’e yaptığı açıklamada, “Olanların doğrudan Rusya’nın taktiklerinin bir parçası olduğuna bahse girerim” ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddiaları yalanlayarak yaşananların ABD'nin kendi içişleri olduğunu, Moskova'nın bununla hiçbir alakası bulunmadığını kaydetmişti.