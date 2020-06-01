Putin: Anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasını 1 Temmuz'da yapacağız

Vladimir Putin, Rusya Anayasası'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin öneriler hazırlamak üzere kurulan çalışma grubunun üyeleriyle bir toplantı yaptı.

Путин проводит встречу с участниками рабочей группы по поправкам в конституцию pic.twitter.com/sbobgpHnOr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 1, 2020

Rusya'da salgın durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte anayasa değişikliği çalışmalarına dönüş yapılabileceğini belirten Putin, "1 Temmuz tarihi, anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının yapılması için tamamen uygun bir tarih olarak görülüyor. Birincisi, hukuki açıdan bu tarih uygun. İkincisi, koronavirüs salgınında değişen ve iyiye giden koşullarda, salgınla mücadele etmek ve durumu iyileştirmeye yönelik ek adımlar atmak için önümüzde tam bir ay daha var. Halk oylamasını 1 Temmuz'da yapacağız" dedi.

Rus lider, "Şu anda tek düşünmemiz gereken Ortak Devlet Sınavı (üniversite giriş sınavı). Zira 1 Temmuz'dan itibaren Ortak Devlet Sınavı'na alımlar başlayacak, eğer bu karar öğrencilerin sınava girmesini engellemezse, 1 Temmuz tarihinde mutabakatın sağlandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Halk oylaması tarihinin bugün ilan edilmesi halinde vatandaşların tüm düzenlemeleri incelemesi ve önerilere ilişkin tutumunu belirlemesi için 30 günlük bir süresi bulunacağını kaydeden Putin, bu süre zarfında bugünün koşullarıyla ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirme imkanı olduğunun altını çizerek "Sadece oylama süreciyle ilgili değil, genel olarak yaşamsal koşullar için, iş yerleri, toplu taşımalar ve diğer hususlar için bu 30 güne ihtiyacımız var" diye ekledi.

Bölge liderlerinden vatandaşların sağlık ve can güvenliği gerekliliklerinden yol çıkarak halk oylamasını organize etmelerini talep eden Putin, bunun mutlak, birincil ve en önemli görev olduğunun altını çizdi.

Rusya halkına da seslenen Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette vatandaşlarımıza seslenerek onlardan halk oylamasına aktif şekilde katılmalarını istiyorum. Zira burada ülkemizin, bizlerin, çocuklarımızın yaşantısının temelini oluşturan ve sosyal ilişkiler, iş ilişkileri alanındaki temel yasal garantileri, uluslararası partnerlerle işbirliği ilkelerimizi belirleyecek olan anayasa söz konusu. Anayasaya bir ülkenin temel yasası denmesi boşuna değil. Rusya vatandaşlarının temel yasanın parametrelerinin belirlenmesine, anayasal düzenlemelere ilişkin oylamaya en aktif şekilde katılmasını bekliyorum."