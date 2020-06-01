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    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin

    Rusya Başbakanı Mişustin: Koronavirüs ile ilgili veriler temkinli iyimserliğe zemin oluşturuyor

    © Sputnik / Alexander Astafyev
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (232)
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    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Rusya’daki yayılmasının kademeli olarak azaldığını, gelen verilerin temkinli iyimserliğe zemin oluşturduğunu, fakat her senaryoya hazır olunması gerektiğini belirtti.

    Rusya hükümetinin koronavirüsle mücadele koordinasyon kurulu toplantısında konuşan Mişustin, koronavirüs salgınının Rusya’daki yayılmasının kademeli olarak azaldığını, gelen verilerin temkinli iyimserliğe zemin oluşturduğunu ifade etti, anı zamanda her senaryoya hazır olunması gerektiği konusunda uyardı.

    Mişustin, “Ülke genelinde koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili durum stabil kalıyor, uzmanların değerlendirmelerine göre virüsün yayılması kademeli olarak azalıyor. Rakamlar temkinli iyimserliğe zemin oluşturuyor” diye konuştu.

    ‘Yeni vakaların oranı bir haftadır yüzde 2.3’ü geçmiyor’

    Rusya’daki günlük yeni koronavirüs vakalarının oranının bir haftadır yüzde 2.3’ü, bazı bölgelerdeyse yüzde 2’yi aşmadığını hatırlatan Mişustin, “Bu dinamikler federasyon içindeki 19 bölgede karantina kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasını sağladı, daha 25 bölge ise aynı şeyi yapmaya hazır ve buna yönelik eylemleri planlıyor” ifadelerini kullandı.

    ‘Kovid-19 hastaları için 180 bin yatakla önemli bir rezerv oluşturuldu’

    Rusya’nın sağlık sisteminin hızlı bir şekilde kendini koronavirüsle mücadeleye ayarladığına dikkat çeken Mişustin, sonuçta Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir rezerv oluşturulduğunun altını çizdi.

    Başbakan Mişustin, “Bugün bu profilde toplam 180 bin yatak mevcut. Şu anda bu bölgelerimiz için yeterli bir rezerv” dedi ve bu rezervin sağlık kuruluşlarının olağan çalışma düzenine dönmesine olanak sağladığını kaydetti.

    ‘Her türlü gelişmeye hazır olmamız gerekiyor’

    Aynı zamanda Rus hükümetinin enfeksiyonun yayılma durumunu izlemeye devam ettiğini söyleyen Mişustin, “Her türlü gelişmeye hazır olmamız gerektiğini vurgulamak isterim” diye konuştu.

    ‘Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederim’

    Koronavirüsle mücadelede öncelikle sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde olumlu sonuçların elde edildiğini vurgulayan Mişustin, “Bu tehlikeli enfeksiyonun bulaştığı hastalara şu anda 80 binin üzerinde doktor, 130 binden fazla sağlık personeli ve 50 binden fazla yardımcı personel yardım ediyor dedi ve tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (232)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Rusya, Mihail Mişustin
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