Kremlin Sözcüsü: Trump’ın G7’yi yeniden biçimlendirme fikrini değerlendirmek için erken, zaten G20 var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7'yi yeniden biçimlendirme önerisini değerlendirmek için zirvenin gündemi, katılımcılar ve Rusya'nın olası statüsü hakkında daha fazla bilgi gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarına Donald Trump’ın G7’yi yeniden biçimlendirme önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunu yapmak için zirvenin gündemi, katılımcılar ve Rusya'nın olası statüsü hakkında daha fazla bilgi gerektiğini ifade etti.

‘Önerinin detaylarını ve resmi nitelik taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz’

Rusya ve diğer ülkelere G7’ye katılma davetinin söz konusu olduğunu hatırlatan Peskov, “Bu önerinin detaylarını henüz bilmiyoruz, resmi nitelik taşıyıp taşıdığını da bilmiyoruz” dedi ve ekledi:

“Rusya hangi sıfatla davet edilecek, gündem ne olacak, nitekim katılanlar kim olacak şeklinde daha çok soru işareti var.”

‘Uluslararası sorunları görüşmeye yönelik G20 gibi rahat ve verimli format mevcut’

Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘tüm alanlarda diyalogdan yana olduğunu, ancak bu durumda bu tür girişimlere yanıt vermek için daha fazla bilgi edinmek gerektiğini ama bu bilgiye şimdilik maalesef sahip olmadıklarını’ söyleyen Peskov, aynı zamanda küresel uluslararası sorunların görüşülmesi için G20 gibi bir formatın da var olduğunu ifade etti:

“Genel olarak dünyanın önde gelen ekonomilerine en güncel konuları tartışmaya olanak tanıyan G20 gibi, tüm katılımcılar için oldukça rahat, etkili ve verimli uluslararası diyalog mekanizmaları olduğunu biliyorsunuz.”