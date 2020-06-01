Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Bu yıl NATO ülkeleri yakınında büyük tatbikat yapmayacağız

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya'nın bu yıl NATO ülkelerinin yakınında büyük askeri tatbikatlar gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

toplantısında konuşan Rudskoy, "Avrupa'da gerilimi azaltma politikamızı devam ettiriyoruz. Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu yıl NATO üyesi ülkelerin yakınında büyük tatbikatlar yapmayı planlamıyor. Kafkas-2020 stratejik tatbikatı kapsamında büyük ölçekli faaliyetler ülkemizin iç bölgelerine kaydırıldı" dedi.

Rudskoy, gelecekte NATO'nun atacağı adımlara paralel olarak tatbikatların bölgelerinde düzeltme yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kafkas-2020 tatbikatının eylülde yapılacağını belirtmişti.