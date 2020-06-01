Lavrov ile Guterres, Suriye'deki duruma istikrar kazandırmaya yönelik Rus-Türk çalışmalarını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki duruma istikrar kazandırma çabaları da dahil olmak üzere Suriye ile Libya'da yaşanan gelişmeleri konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye ve Libya'daki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptı.

'Suriye'deki teröristler yeniden aktif hale gelebilir'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 5 Mart tarihli ek protokolün uygulanması kapsamında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma istikrar kazandırma ve ateşkesi sağlama konusunda Rusya ile Türkiye'nin sarf ettiği çabalar da dahil Suriye'de sahadaki mevcut durum hakkında detaylı görüş alışverişi yapan Lavrov ve Guterres, yeni tip koronavirüs pandemisi koşullarında Suriye'deki teröristlerin yeniden aktif hale gelme tehdidi oluşturduğunu belirtti ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lavrov ve Guterres, Suriye'deki tüm ihtiyaç sahiplerine ayrımcılık, siyasi ideolojiler ve ön koşullar olmadan yardım gönderme görevlerini istişare ederken BM Genel Sekreteri'nin hayata öneme sahip ilaç ve tıbbi ekipmanın tedarikini önleyen tek taraflı yaptırımların yumuşatılması veya durdurulması yönündeki çağrısının özel taşıdığını kaydetti.

'BM Libya misyonunun yönetimiyle ilgili sorun çözülmeli'

Libya'ya ilişkin istişare sırasında Lavrov, bu ülkedeki durum kötüye giderken BM Libya misyonunun yönetimiyle ilgili sorununun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.

'Kovid-19'la mücadeleye yönelik küresel işbirliği pekiştirilmeli'

İkilinin gündemin yeni tip koronavirüsle mücadele çabaları da vardı.

Rusya'nın BM ve yetkili kurumları tarafından BM üyelerinin Kovid-19'la mücadele çabalarının koordine edilmesi için yürüttüğü çalışmaları desteklediğini kaydeden Lavrov, Guterres ile bu alandaki küresel işbirliğinin pekiştirilmesi, BM zemininde çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi konularını da ele aldı.