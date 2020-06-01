Gazprom Yunanistan’a 2030’a kadar gaz tedarik kontratı imzaladı

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yunan Mytilineos Şirketler Grubu ile Yunanistan’a 2030’a kadar doğalgaz tedarik kontratı imzaladığı bildirildi.

Gazprom’un yaptığı yazılı açıklamada, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Gazprom Eksport’un Yunan Mytilineos Şirketler Grubu ile Yunanistan’a 2030’a kadar doğalgaz tedarik kontratı imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Gazprom A.Ş.’nin yüzde 100 iştiraki olan Gazprom Eksport Ltd.Şti. ve Mytilineos S.A. (Yunanistan) uzun vadeli doğalgaz tedarik kontratı imzaladı. Kontrat, 2020-2030 döneminde Yunanistan’a gaz tedarikini öngörüyor” ifadelerine yer verildi.

Gazprom Eksport, metalurji, enerji ve EPC (mühendislik, tedarik, kurulum) sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler grubu olan Mytilineos’a 2017’den bu yana doğalgaz sevkiyatı gerçekleştiriyor. Geçen yıl Yunan şirkete 588 milyon metreküp gaz tedarik edildi.