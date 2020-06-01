Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Sovyet heyetinin tarihi Türkiye ziyareti ile ilgili haberleri yayınladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla SSCB Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri Voroşilov'un başkanlığındaki Sovyet heyetin 1933’te gerçekleştirdiği tarihi Türkiye ziyaretini konu alan, o zamanki Türk basınında yer alan haberleri yayınladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla SSCB Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri (Bakanı) Kliment Voroşilov'un başkanlığındaki Sovyet heyetin 1933’te gerçekleştirdiği tarihi Türkiye ziyaretini konu alan, o zamanki Türk basınının ilk sayfalarında yer alan haberleri yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’nün 1932 yılında gerçekleştirdiği SSCB ziyaretine karşılık olarak 1933’te SSCB Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri (Bakanı) Voroşilov başkanlığındaki heyet, Türkiye’ye gelmişti. Heyette S. M. Budönnıy, A. S. Bubnov, G. M. Krjijanovskiy gibi isimler de yer almıştı.

Ziyaret 9 Kasım’a kadar sürmüştü. 29 Ekim’de heyet, Ankara’daki Türk Cumhuriyeti’nin 10. Yıldönümü dolayısıyla yapılan törene katılmıştı. Voroşilov, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile birlikte resmi geçidi kabul etmişti. Bu, eşi benzeri olmayan bir olaydı ve gerek töreni izleyenler gerekse de yabancı diplomatlar üzerinde büyük etki yaratmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bu vesileyle 1920-1930’larda Türk gazetelerinin ilk sayfalarında yer alan haberleri Facebook sayfasından yayınladı:

Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü 3 Haziran'da kutlanacak.