Rusya Büyükelçiliği'nden Rus-Türk ilişkilerinin 100. yıldönümü için online fotoğraf sergisi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan '1920'lerden Bugüne Rus-Türk İlişkileri' adlı çevrimiçi fotoğraf sergisi yer aldı.

Sergide paylaşılan fotoğraflar, 1920’lerden günümüze kadar iki ülke arasında devam eden ilişkileri kapsıyor.

İşte paylaşılan fotoğrafların bazıları:

Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce 26 Nisan1920’de Vladimir Lenin'e mektup yazarak yeni kurulmuş hükümet adına Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını teklif etti ve Türk halkına işgal kuvvetleriyle mücadelesinde yardımı rica etti.

#MustafaKemal #Atatürk, bundan tam 100 yıl önce 26Nisan1920’de Vladimir Lenin’e mektup yazarak yeni kurulmuş Hükümet adına Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını teklif etti ve Türk halkına işgal kuvvetleriyle mücadelesinde yardımı rica etti.

🇷🇺🇹🇷#RusyaTürkiye100 pic.twitter.com/dZh6ZAmif6 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 26, 2020

1920’li yıllarda Sovyet-Türk ilişkileri: Fotoğraflara yansıyan işbirliği:

1930’lu yıllardaki Türk-Rus ilişkileri:

🗓 3 Haziran’da Rus-Türk ilişkilerinin 💯 yılını kutlayacağız.

📷 1930’lu yıllarda Rus-Türk ilişkileri fotoğrafları



🗓 3 июня отмечаем 💯летие установления 🇷🇺🇹🇷 отношений.

Фото: Двусторонние отношения в 30-е гг.



➡️ https://t.co/ToF8LoaH7n#RusyaTürkiye100#РоссияТурция100 pic.twitter.com/cHU78sRxWw — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 28, 2020

Tam 95 yıl önce 15 Mayıs 1925'te, SSCB ile Türkiye milli futbol takımları Ankara'da karşı karşıya geldi. Bu maç, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Tam 95 yıl önce 15 Mayıs 1925'te, SSCB ile Türkiye milli futbol takımları Ankara'da karşı karşıya geldi. Bu maç, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı.#RusyaTürkiye100 🇷🇺🇹🇷 #TarihteBugün #futbol pic.twitter.com/QRd0ae8aMz — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 15, 2020

Yakın geçmiş ve günümüzdeki Rus-Türk ilişkileri: