Rusya Büyükelçiliği'nden Rus-Türk ilişkilerinin 100. yıldönümü için online fotoğraf sergisi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan '1920'lerden Bugüne Rus-Türk İlişkileri' adlı çevrimiçi fotoğraf sergisi yer aldı.
Sergide paylaşılan fotoğraflar, 1920’lerden günümüze kadar iki ülke arasında devam eden ilişkileri kapsıyor.
İşte paylaşılan fotoğrafların bazıları:
Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce 26 Nisan1920’de Vladimir Lenin'e mektup yazarak yeni kurulmuş hükümet adına Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını teklif etti ve Türk halkına işgal kuvvetleriyle mücadelesinde yardımı rica etti.
#MustafaKemal #Atatürk, bundan tam 100 yıl önce 26Nisan1920’de Vladimir Lenin’e mektup yazarak yeni kurulmuş Hükümet adına Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını teklif etti ve Türk halkına işgal kuvvetleriyle mücadelesinde yardımı rica etti.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 26, 2020
🇷🇺🇹🇷#RusyaTürkiye100 pic.twitter.com/dZh6ZAmif6
1920’li yıllarda Sovyet-Türk ilişkileri: Fotoğraflara yansıyan işbirliği:
📷1920’li yıllarda Sovyet-Türk ilişkileri: fotoğraflara yansıyan işbirliği— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 26, 2020
🔗 https://t.co/5E1Hrmq1R2 #RusyaTürkiye100 🇷🇺🇹🇷
📷Смотрите нашу онлайн-фотовыставку «Сотрудничество между СССР и Турцией в 20-е гг. ХХ в.»
🔗 https://t.co/5NLcu4SWJ2#РоссияТурция100 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/pcb1z6dSFs
1930’lu yıllardaki Türk-Rus ilişkileri:
🗓 3 Haziran’da Rus-Türk ilişkilerinin 💯 yılını kutlayacağız.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 28, 2020
📷 1930’lu yıllarda Rus-Türk ilişkileri fotoğrafları
🗓 3 июня отмечаем 💯летие установления 🇷🇺🇹🇷 отношений.
Фото: Двусторонние отношения в 30-е гг.
➡️ https://t.co/ToF8LoaH7n#RusyaTürkiye100#РоссияТурция100 pic.twitter.com/cHU78sRxWw
Tam 95 yıl önce 15 Mayıs 1925'te, SSCB ile Türkiye milli futbol takımları Ankara'da karşı karşıya geldi. Bu maç, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı.
Tam 95 yıl önce 15 Mayıs 1925'te, SSCB ile Türkiye milli futbol takımları Ankara'da karşı karşıya geldi. Bu maç, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı.#RusyaTürkiye100 🇷🇺🇹🇷 #TarihteBugün #futbol pic.twitter.com/QRd0ae8aMz— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 15, 2020
Yakın geçmiş ve günümüzdeki Rus-Türk ilişkileri:
📷 Rus-Türk ilişkilerinin kurulmasının 1️⃣0️⃣0️⃣. yıldönümü vesilesiyle “1920’lerden Bugüne Rus-Türk İlişkileri” adlı online fotoğraf sergisini dikkatinize sunarız.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) June 1, 2020
➡️ https://t.co/erFShckq1G#RusyaTürkiye100 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/IZk2TPNulf
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)