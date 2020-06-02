Rusya’da 8 bin 863 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 863 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı böylece 423 bin 741’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’daki vaka sayısı 8 bin 863 arttı. Günlük vaka artış oranı yüzde 2.1’e kadar düştü.

Yeni vakaların 2 bin 286’sı başkent Moskova’da, 732’si Moskova bölgesinde, 376’sı St. Petersburg’da, 354’ü Nijnıy Novgorod bölgesinde, 292’si Sverdlovsk bölgesinde görüldü. Gün içinde kaydedilen vakaların 3 bin 715’inde bir semptoma rastlanmadı.

Öte yandan gün içinde 182 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başlamasından beri 85 bölgede 423 bin 741 vaka kaydedildi. Vakaların 186 binden fazlası iyileşti, 5 bin 37’si öldü.

Dün kaydedilen vaka sayısı ise 9 bin 35’ti.