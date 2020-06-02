Şoygu: Zafer Günü kutlamalarında öncelikli olarak koronavirüs bağışıklığı bulunan askerler yer alacak

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 24 Haziran'a ertelenen SSCB'nin Naziler karşısındaki zaferinin 75. yıldönümü kutlamaları için hazırlıkların sürdüğünü belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, etkinliklerde öncelikli olarak koronavirüse karşı bağışıklık kazanan ve semptom taşımayan askerlerin yer alacağını ifade etti.

Savunma Bakanlığı'nda yapılan bir toplantıda konuşan Sergey Şoygu, koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'tan 24 Haziran'a ertelenen, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümü kutlamalarının 9 kahraman şehir ile askeri bölge, donanma ve kara birliği karargâhlarının bulunduğu 19 şehirde düzenleneceğini söyledi.

Şoygu, "Kutlamalara 64 bin askerin, 1850 askeri teçhizatın ve 511 hava aracının dahil edilmesi planlanıyor. Kızıl Meydan'daki geçit törenine 800 askeri öğrenci olmak üzere yaklaşık 14 bin asker katılacak" dedi.

'Tören birlikleri temastan kaçınmalı'

Etkinliğe öncelikli olarak koronavirüs bağışıklığı bulunan ve semptom taşımayan askerlerin katılacağını kaydeden Şoygu, "Tören birliklerinin çalışmalara katılmayan asker ve sivillerle temastan kaçınmalarını talep ediyorum" çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Nisan’da her yıl olduğu gibi 9 Mayıs’ta düzenlenmesi istenen ancak salgın nedeniyle ertelenen geçit töreninin haziranda yapılacağını açıklamış, 19 Mayıs’ta ise İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü dolayısıyla askeri geçit törenlerinin 24 Haziran’da yapılması konusunda kararname imzalamıştı.

'Orduda 6 bin 500 kişide koronavirüs tespit edildi'

Bu arada Şoygu, Rusya ordusunda 6 bin 500 kişiye koronavirüs tanısı koyulduğunu ve 4 bin 300'den fazla askerin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Şoygu, "9 Mayıs'tan beri sağlığına kavuşanların sayısı, tedavi görenlerin sayısından her gün daha fazla çıktı. Mart başından beri toplamda 6 bin 500 kişiye tanı koyuldu, 4 bin 300'ünden fazlası taburcu edildi" diye konuştu.

Askeri personelin düzenli olarak teste tabi tutulduğunu da anlatan Şoygu, orduda salgının kontrol dışına çıkmasının zamanında alınan önlemler sayesinde engellendiğini vurguladı.