Rusya İstanbul Başkonsolosluğu SSCB ile Türkiye arasındaki spor müsabakalarını konu alan bilgi ve fotoğrafları yayınladı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla bu dönem içinde SSCB ile Türkiye arasındaki spor müsabakalarını konu alan yazılı bilgi ve fotoğrafları yayınladı.

Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla arşiv fotoğraflarına ve tarihi bilgilere yer verdiği paylaşımlarına devam eden Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, bu kez Facebook sayfasında SSCB ile Türkiye arasındaki spor müsabakalarını konu alan yazılı bilgi ve fotoğrafları paylaştı.

1920-1930’lu yıllarda Sovyet-Türk ilişkilerinin spor alanında da hızla geliştiğine dikkat çekilen paylaşımda, iki ülke arasında güreş ve atletizm yarışmalarının düzenlendiği, ayrıca Sovyet ve Türk futbol takımları arasında maçların yapıldığı vurgulandı.

Konsolosluk, SSCB ve Türkiye milli takımlarının ise 1924’te Moskova’da, 1925’te Ankara’da ve 1932’de İstanbul’da futbol maçları yaptığının altını çizdi.

Nisan 1935’te Mustafa Kemal Atatürk’ün ricası ile Türkiye’ye planör ve paraşüt eğitmenlerinin geldiği dikkat çekilen paylaşımda, Sovyet tarafının Türkye’ye 5 planör, U-2 Uçağı ve ekipmanlar hediye ettiği vurgulandı.

İlgi çeken bir detay ise, Sovyet pilotları S. M. Anohin ve M. F. Romanov’un 3 ay içinde 200 planörcü yetiştirmiş olmaları. Paylaşıma göre İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen de SSCB’de staj gördü. 1934 yılının Nisan - Mayıs aylarında SSCB’de bulunan Türk pilotları, birkaç uçak takımının içerisinde 1 Mayıs törenindeki gösterilere katıldılar. Türk paraşütçü Fatma, pilot Romanov ile evlendi. Daha sonra kocasıyla birlikte SSCB’ye gitti ve Moskova Radyosu’nun Türkçe Bölümü’nde görev yaptı.

Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü yarın kutlanacak.