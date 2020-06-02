Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD'li mevkidaşı Esper’e silah kontrolü ile ilgili endişelerini dile getirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin silahların kontrolü alanındaki uluslararası anlaşmaları bozması nedeniyle duyduğu endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Esper’e ABD’nin silahların kontrolü alanındaki uluslararası anlaşmaları bozması nedeniyle duyduğu endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya tarafı, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması dahil silah kontrolü alanındaki uluslararası anlaşmaları tutarlı şekilde bozmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi" denildi.

‘Uluslararası güvenlik ile ilgili güncel konuları ABD ile görüşmeye hazırız’

Orgeneral Şoygu’nun, Rusya’nın uluslararası güvenlik ile ilgili güncel konuları ABD ile görüşmeye hazır olduğunu teyit ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Amerikan tarafı ile ikili stratejik diyalog çerçevesinde uluslararası güvenlik ile ilgili tüm güncel konuları ele almaya hazır olunduğu teyit edildi.”

Kovid-19 salgınına karşı mücadelede çabaları pekiştirme önerisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili konuların de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Şoygu, gelecekte benzer durumlarda etkin şekilde tepki göstermek için koronavirüs salgınına karşı mücadelede iki ülkenin çabalarını pekiştirmesini ve bu alandaki çalışmalara katılan askeri uzmanların deneyimlerini paylaşmasını önerdi" ifadelerine yer verildi.

Şoygu Esper’i Moskova’da yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit törenine davet etti

Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Esper’i 24 Haziran’da Moskova’da yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit törenine davet ettiği belirtilen açıklamada, “Orgeneral Sergey Şoygu, Mark Esper’i 24 Haziran 2020 tarihinde (İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı) Zaferin 75. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan’da yapılacak askeri geçit törenine katılmaya davet etti” denildi.