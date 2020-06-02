Rus Dışişleri, Trump'ın 'miadını dolduran G7' sözlerini yorumladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'miadını dolduran G7'yi yeniden biçimlendirme önerisini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu fikri doğru bulduğunu, fakat bu şekilde gerçek anlamda evrensel bir formatın sağlanamadığını ifade etti.

Zaharova, "İlk olarak ABD Başkanı'nın, G7'nin bu haliyle 'dünyada olanları düzgün bir şekilde yansıtmayan, miadı dolan ülkeler grubu' olduğu yönündeki açıklamasını bir kenara yazdığımızı belirteyim. Bu yaklaşıma katılıyoruz" diye konuştu.

'Pekin'siz küresel çapta ciddi girişimleri hayata geçirmek pek mümkün değil'

Moskova'nın bu konuda bilinen tutumunun 'dünya politikası ve ekonomisi ile ilgili sorunların Batı ülkelerinin seçkin kulüpleri çerçevesinde çözülemediği' şeklinde olduğunu hatırlatan Zaharova, "Ancak Pekin'in katılımı olmadan küresel öneme sahip ciddi girişimleri hayata geçirmek de pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'G20 gibi etkili ve denenmiş bir format var'

Rus diplomat, ayrıca hem G7'nin, hem BRICS'in, 'hem de dünyanın sadece bir parçasının değil, tümünün önde gelen ekonomik büyüme ve siyasi etki merkezlerinin' temsil edildiği G20 gibi etkili ve denenmiş bir format olduğunun altını çizdi.