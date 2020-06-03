Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus-Türk ilişkileri ile ilgili tarihi belgeseller paylaştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin ne şekilde geliştiğini ortaya koyan ilgi çekici tarihi belgeseller yayınladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne şekilde geliştiğini ortaya koyan ilgi çekici tarihi belgeseller yayınladı.

Paylaşılan link üzerinden ulaşılabilen filmler şöyle sıralandı:

- Ankara, Türkiye’nin Kalbi (1933-1934)

- Kayseri’deki Tekstil Fabrikası’nın Açılışı (1935)

- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Sovyetler Birliği resmi ziyareti (1969)

- Sovyet Prezidyumu Yüksek Konsey Başkanı Nikolay Podgornıy’ın resmi Türkiye ziyareti (1972)

- SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı Aleksey Kosıgin’in başkanlığındaki Sovyet heyetin Türkiye ziyareti (1976)

- Başbakan Bülent Ecevit'in SSCB Ziyareti (1978)