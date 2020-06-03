Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıl dönümünü kutladı

Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yıl dönümü olan bugün Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu bir tebrik mesajı yayınladı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Facebook’tan yaptığı açıklamayla Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının yıl dönümünü kutladı.

Açıklamada, “3 Haziran günü, Rusya ile Türkiye arasında diplomatik münasebetlerin tesisinin 100. Yıl dönümü. 3 Haziran 1920’de Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Dışişleri Halk Komiseri (Bakanı) G. V. Çiçerin Rusya Hükümeti adına daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kemal (Atatürk)’e mektup gönderdi. Bu mektup, Mustafa Kemal’in diplomatik münasebetlerin tesisini teklif eden mektubuna gönderilen cevaptı” hatırlatması yapıldı.

Başkonsolosluğun açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“1920-1930’lu yıllar, Rus-Türk münasebetler tarihinin yeni ve eşi benzeri olmayan bir dönemiydi. O dönemde içeride büyük değişiklikler geçiren ve dışarıdan askerî müdahalelerle karşı karşıya kalan bizim ülkeler birbirlerine dostluk eli uzattılar. O dönemde gösterilen karşılıklı yardım ile güven, ikili münasebetlerin tarihinde silinmez iz bırakmakla kalmadı, Rusya ile Türkiye’nin gelecek nesilleri için de iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği örneği olarak kalmaya devam etmektedir.”