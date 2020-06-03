Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Maytik, Moskova'da

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Libya'daki çatışmaların durdurulması için yoğun çaba sarf edilirken Moskova, UMH Başbakan Yardımcısı Maytik'i konuk ediyor.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Moskova'ya giden Maytik, görüşmeler yapmak üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

Maytik, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerden önce açıklama veya yorum yapmaktan kaçındı.