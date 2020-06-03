Rusya’da 8536 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, 8536 yeni vaka kaydedildi. Gün içinde kaydedilen vakaların 1842’si başkent Moskova’da, 736’sı Moskova bölgesinde, 380’i St. Petersburg’da, 357’si Sverdlovsk bölgesinde görüldü.
Yeni vakaların 3287’sinde bir semptom görülmedi. Gün içinde 178 kişi hayatını kaybetti.
Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam koronavirüs vaka sayısı 85 bölgede 432 bin 277’ye çıktı. Vakaların 195 binden fazlası iyileşti, 5215’i hayatını kaybetti.
Dün de 8863 vaka kaydedildiği bildirilmişti.
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