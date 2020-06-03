Rusya Anayasası’ndaki değişiklere yönelik halk oylamasında kullanılacağı belirtilen pusula yayınlandı

Rusya’da anayasada gidilecek değişikliklere yönelik 1 Temmuz’da yapılacak halk oylamasında kullanılacağı söylenen pusulanın kopyası yayınlandı. Bültende sadece bir soru yer alıyor.

Kremlin’de görev yapan RIA Novosti muhabirlerinin yönettiği Twitter hesabında Rusya Anayasası’nda yapılacak düzenlemelere yönelik 1 Temmuz’daki halk oylamasında kullanılacağı belirtilen pusulanın kopyası yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafa göre, pusulada yalnızca “Rusya Anayasası’ndaki değişiklikleri onaylıyor musunuz?” sorusu olacak ve vatandaşlardan ‘Evet’ veya ‘Hayır’ yazan kutucuklardan birini seçmeleri istenecek.

Halk oylamasının başta 22 Nisan’da yapılması planlanıyordu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle 1 Temmuz’a ertelendi.

Так будет выглядеть бюллетень для голосования по конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020

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