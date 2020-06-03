Peskov: Rusya, asla nükleer silaha başvuran ilk taraf olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın asla nükleer silaha başvuran ilk taraf olmayacağını ve bu hususun nükleer caydırıcılık belgesinde açıkça belirtildiğini söyledi.

Peskov, "Belgede Rusya'yı nükleer silah kullanmaya itebilecek durumlar açık şekilde tanımlanıyor. Bununla birlikte, Rusya'nın asla nükleer silaha ilk başvuran taraf olamayacağı ve olmayacağının da altı çiziliyor" dedi.

Nükleer caydırıcılık stratejisinin daha önce hiç yayımlanmadığına dikkat çeken gazeteciler, Peskov'dan ABD'li uzmanların 'ABD'nin Avrupa'daki füze savunma sistemi projesine katılacak ülkelere karşı nükleer silah kullanıp kullanmayacağına dair bir paragrafa belge bulunmaması' ile ilgili sözlerini yorumlamasını istedi.

Peskov'un yanıtı şöyle oldu: "Strateji belgesinde nükleer silah kullanımına yol açabilecek durumları ve nedenleri açıkça belirten bir tanımlama mevcut. Bu belgede her şey çok açık şekilde yazıldı. Bu stratejinin unsurları, daha önce birçok kez yayınlandı ve daha önce bu konuda farklı düzeylerde açıklamalar yaptık."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın nükleer caydırma politikasının çerçevesini oluşturan belgeyi imzalamıştı. Belgeye göre Rusya, ülkenin varlığına yönelik tehdit oluşması ve Rusya'yı hedef alan bir balistik füze fırlatılması halinde nükleer silah kullanma yoluna gidebilecek.