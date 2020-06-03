Putin’den Rusya’nın tamamını kapsayan elektronik vizeler için hükümete talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 1 Ocak 2021’den itibaren yabancılar tarafından Rusya’ya girişlerde kullanılabilecek elektronik vizelerin verilmesine yönelik yasa tasarısının kabulü için gerekenlerin yapılması talimatı verdi.

Kremlin’in sitesinde yayınlanan belgeye göre, Putin hükümete, yabancılar tarafından Rusya’ya girişlerde kullanılabilecek elektronik vizenin getirilmesi yönündeki yasanın kabulünün sağlanması talimatında bulundu.

Rusya hükümeti, Duma’ya 1 Ocak 2021’den itibaren Rusya’ya girişlerde kullanılacak bir elektronik vize getirilmesi yönünde bir tasarı sunmuştu. Mevcut elektronik vize Uzak Doğu, Kaliningrad bölgesi ve St. Petersburg’a girişlerde kullanılabiliyor.

Söz konusu tasarı uyarınca elektronik vizenin diplomatik, hizmet, umumi ve başka vize türleri gibi ayrı bir vize kategorisi olarak tanımlanması; ayrıca bu vizenin tek girişli olarak 60 günlük süre içinde Rusya’da 16 güne kadar kalma olanağı verecek şekilde düzenlenmesinin kararlaştırılması öngörülüyor.

Elektronik vizeler, özel bir internet sitesi üzerinden iletilen başvuru sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı kararı doğrultusunda verilecek. Vizenin sonuçlanma süresinin ise en fazla 4 iş günü olması bekleniyor.