Rossotrudniçestvo’dan Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü tebriği

Rossotrudniçestvo’nun internet sitesinden kurum ve kendi adına bir tebrik mesajı yayınlayan Mitrofanova, son yıllarda Rus-Türk ilişkilerinin yeni bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Bunda Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun önemli rol oynadığını belirten Mitrofanova, varılan nokta ile sınırlı kalınmayıp daha ileriye gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Mitrofanova, “Eminim ki salgın sonrasında, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıldönümüne yönelik daha önce ertelenen etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bilim, eğitim, kültür, ekonomi, bilgi alanı ve diğer insani alanlarda işbirliğimizin daha da güçlenmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.