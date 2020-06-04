UMH Başbakan Yardımcısı Maytik, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı ve güvenlik kuruluşları temsilcileriyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Ahmet Maytik, “Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile, ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus güvenlik kuruluşlarından çok sayıda yetkili ile görüştük” dedi.

Maytik dün UMH heyetiyle birlikte Moskova’ya geldi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Libya’daki gelişmeleri ele aldı.