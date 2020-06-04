Zaharova: Amerikan tipi müttefikliğin tersine, Rusya-Türkiye ilişkileri karşılıklı yarar üstüne kurulu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya-Türkiye ilişkilerinin, Washington-Ankara ilişkilerinin aksine, ortada herhangi bir baskı olmadan karşılıklı yarar ve saygı üstüne kurulu ilişkiler olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın, ‘Ankara’nın Moskova ile ilişkilerini geliştirmesinden endişe duyduklarına’ ve ‘Moskova’nın eninde sonunda Türkiye’yi ihanete uğratacağına’ dair açıklaması, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya soruldu.

Zaharova haftalık basın toplantısında aldığı bu soruya cevaben, “Ankara’yla ilişkilerimizin, tarafların eşit olmadığı türden bir ilişki olduğu; Rusya’nın Suriye üstünden Türk partnerlerine enerji, ticaret ve turizm alanlarında baskı yaptığı yönündeki imalar bizi çokça şaşırtıyor” dedi.

“Tam tersine, çok yönlü işbirliğimizin elle tutur sonuçlar vermesini -ortada dikte ya da terbiye etme çabası olmadan- karşılıklı yarar ve daha önemlisi karşılıklı saygı temelinde kurduğumuz ilişkilerimize borçluyuz” vurgusunu yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle devam etti:

“Washington’ın, Rusya yapımı S-400 savunma sistemi edinmesi nedeniyle NATO bünyesinde müttefiki olan Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırabileceğine yönelik tehditleri; bu açıklamalar ve bu baskılar, Amerikan tipi müttefikliğin kusurlu yanlarını gözler önüne sermekte.”