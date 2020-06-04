Zaharova ABD'nin Rusya'ya solunum cihazı göndermesini yorumladı: Zor zamanlarda işbirliğinin harika bir örneği

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla ABD'den Rusya'ya yapılan solunum cihazı sevkiyatını 'zor zamanlarda iki ülke arasında yürütülen işbirliğinin harika bir örneği' olarak niteledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'nin Rusya'ya solunum cihazları göndermesini değerlendiren Zaharova, "Bence bu, çok zor bir durumda ülkelerin nasıl işbirliği ve ortaklık yaptığının harika bir örneği" dedi.

ABD'nin Rusya'ya gönderme kararı aldığı toplam 200 solunum cihazının 150 adetlik kısmını içeren ikinci parti, bugün Moskova'ya ulaştı.

Başkent Moskova'daki Vnukovo Havaalanı'na ABD ordusuna ait uçakla getirilen 150 adet solunum cihazı, yapılan törenle yetkililer tarafından indirildi. Törene ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan ve Rusya Pirogov Ulusal Tıp ve Cerrahi Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Nikitenko katıldı.

Ücretsiz olarak gönderilen 5.6 milyon tutarındaki 200 solunum cihazının 50 adeti, mayıs sonunda Rusya'da teslim edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın daha önce ABD'ye solunum cihazlarından oluşan yardımı karşılıksız gönderdiğini, ardından ABD'nin de bu yardıma istinaden Rusya'ya solunum cihazlarını karşılıksız yardım olarak gönderdiğini belirtmişti.