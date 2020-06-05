Rusya’da koronavirüs vakalarının sayısı 450 bine yaklaştı

Rusya’da bir günde 8 bin 726 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede salgının başından beri koronavirüs pozitif tanısı konulan kişilerin sayısı 449 bin 834’e yükseldi.

Rusya’da son bir günde yapılan testlerin sonucunda 8 bin 726 kişiye koronavirüs pozitif tanısı konuldu. Bu kişilerden yüzde 37’sinin virüse yakalandıklarına dair herhangi bir semptom göstermediği belirtildi. Ayrıca tanı tanı konulanların yüzde 85’inin 65 yaşın altında olduğu açıklandı.

Bunun yanında, ülkede son bir günde 144 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rusya’da salgının başından beri görülen koronavirüs vakalarının sayısı 449 bin 834 oldu. Yeni virüs nedeniyle şimdiye dek 5 bin 528 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının zirve noktasının geride bırakıldığı değerlendirilse de koronavirüs vakasının en çok görüldüğü başkent Moskova dahil pek çok bölgede karantina uygulaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları da bir ölçüde gevşetilmiş olmasına karşın korunuyor.