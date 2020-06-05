Rusya, Türkiye’deki vatandaşlarının tahliyesi için iki uçuş yapacak

Twitter’da yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki Rusya vatandaşlarının yurda döndürülmesine ilişkin ön program çerçevesinde 15 Haziran’da 15:20’de Antalya-Kazan ve Antalya-Mahaçkala uçuşlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Rusya’da 27 Mart’tan beri koronavirüs nedeniyle uluslararası uçuşlar durdurulmuş durumda, ancak yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiriliyor.
Вниманию соотечественников, находящихся в Турции🇹🇷.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) June 5, 2020
Госуслуги: Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в 🇷🇺 запланированы рейсы:
✈️ №AFL2143 #Анталья – #Казань 15 июня в 15.20
✈️ №AFL2143 #Анталья —#Махачкала 15 июня в 15.20 pic.twitter.com/hpviHh4dPR
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