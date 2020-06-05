Rusya, Türkiye’deki vatandaşlarının tahliyesi için iki uçuş yapacak

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada 15 Haziran’da Türkiye’deki Rusya vatandaşlarının yurda tahliyesine yönelik iki uçuşun planlandığı bildirildi.

Twitter’da yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki Rusya vatandaşlarının yurda döndürülmesine ilişkin ön program çerçevesinde 15 Haziran’da 15:20’de Antalya-Kazan ve Antalya-Mahaçkala uçuşlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Rusya’da 27 Mart’tan beri koronavirüs nedeniyle uluslararası uçuşlar durdurulmuş durumda, ancak yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi için uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Вниманию соотечественников, находящихся в Турции🇹🇷.

Госуслуги: Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в 🇷🇺 запланированы рейсы:

✈️ №AFL2143 #Анталья – #Казань 15 июня в 15.20

✈️ №AFL2143 #Анталья —#Махачкала 15 июня в 15.20 pic.twitter.com/hpviHh4dPR — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) June 5, 2020

​