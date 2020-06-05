Rusya’da dökülen yakıtın 200 tondan fazlası toplandı: Putin, ‘tavizsiz çözüm’ istedi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Norilsk’teki yakıt döküntüsünün kontrol altına alındığını, 200 tondan fazla petrol ürünün toplanabildiği bildirildi.

«Было принято решение о тактике ликвидации чрезвычайной ситуации»: Путин начал совещание по экологии с докладов Зиничева, Усса, Радионовой и Потанина pic.twitter.com/aAt2QfRRAf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 5, 2020

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Putin: Sorun tavizsiz çözülsün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakıtın dökülmesiyle ilgili durumun tavizsiz şekilde çözüme kavuşturulması talimatı verdi.

Putin, ilgili makamlara durumu tamamen kontrol altına almaları talimatında da bulundu.

Norilsk’te bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve kentte olağanüstü hal ilan edilmişti. Soruşturma Komitesi depolama tankında bir delik olduğunu saptamıştı.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»: Путин очень жестко разбирается с виновными в разливе топлива в Норильске pic.twitter.com/tAvKIsE5C5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 3, 2020

​Putin canlı yayında valiye kızmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililerin petrolün döküldüğü bilgisini sosyal medyadan öğrenmeleri durumuna kızmış, güvenlik kuruluşlarından konuyla ilgili bilgi aktarımının nasıl yapıldığını öğrenmelerini istemişti.

Rus lider canlı yayında Krasnoyarsk Valisi Aleksandr Uss’a da kızmıştı. Uss’un bilgi verip ardından “Anlatacaklarım bu kadar” demesi üzerine Rus lider, söylenenleri yeterli bulmayıp “Nasıl bu kadar? Ne yapılacak? Bir de vali olacaksınız!” demişti.