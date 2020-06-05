Putin: Pandemi sürecinde Rusya'nın makroekonomik durumunu iyi seviyede tutmayı başardık

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle işsizliğin artmasına rağmen diğer ülkelerdeki gibi dramatik bir durumun söz konusu olmadığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın makroekonomik durumunu iyi seviyede tutmayı başardıklarını ifade etti.

Putin, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev'le yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini ve alınan önlemleri konuştu.

Rus lider görüşme sırasında ülkenin makroekonomik durumunu iyi seviyede tutmayı başardıklarını belirtti.

Dmitriyev, Rusya'nın son derece az devlet borcu olduğunu ve enflasyonun düşük seyrettiğini söylerken Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece borç değil, enflasyon da daha önce beyan ettiğimiz sınırlar için tutunuyor. İşsizlik arttı ancak bazı ülkelerdeki gibi dramatik bir durum söz konusu değil. Bu nedenle, mevcut durum partnerlerimizin RFPİ'yle çalışmaya devam etmesi için dayanak oluşturuyor."

'10 milyondan fazla test sistemi ihraç edildi'

Bu arada Dmitriyev, RFPİ olarak Rusya'nın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer ülkelere 10 milyondan fazla Kovid-19 test sistemi sattıklarını söyledi.

'Pandemiden etkilenen şirketler için ortak yatırım platformu kuruldu'

Dmitriyev, RFPİ'nin RTP Global, Elbrus Capital ve Baring Vostok fonlarıyla birlikte Kovid-19'dan etkilenen Rus şirketlerine destek sunulması amacıyla 200 milyon dolar hacimli ortak yatırım platformu kurduklarını da ekledi.