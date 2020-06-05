Simonyan: Facebook, yayınlamadığı bir haber yüzünden RT’yi cezalandırdı

Telegram’dan açıklama yapan Simonyan, “Facebook bir kez daha yayınlamadığımız bir haber yüzünden bizi cezalandırdı. Mayıs sonunda RT Deutsch, Ufa’da koronavirüs hastaları için bir hastane inşa edildiğine dair bir haber yayınladı” dedi.

Simonyan, Facebook’un Arapça yalan haber denetleyicileri tarafından bu haberin yalan haber olarak algılandığı, buna kanıt olarak da yanında başka birilerinin Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki bir yalan haberinin bağlantısının paylaşıldığını ifade etti.

‘Teknik bir hata olabileceğini söylediler’

Simonyan’a göre, bunun üzerine RT, Facebook denetleyicilerine koronavirüs hastanesi ile ilgili haberin Macron hakkındaki Arapça metinle ne tür bir alakası olduğunu sordu.

Simonyan, “Yapılanın muhtemelen teknik bir hata olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini söylediler. Denetleyiciler, RT Deutsch en popüler beş Almanca yayın kuruluşu arasına girdiğinden beri kuruma yönelik eylemlerini artırdı” dedi.