Rusya’dan ABD’nin ‘Ortadoğu’dan çık’ çağrısına yanıt

ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker, Moskova’nın Ortadoğu politikasını değerlendirdiği bir konuşmasında ‘Rusya yıkıcı bir rol oynadığı için bölgenin dışına çıkması gerekiyor” sözlerini sarfetti.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un bölgedeki politikalarının sonuçlarının değerlendirilmesi çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Schenker’in Amerika’nın Ortadoğu'da yürüttüğü son yirmi yıldaki hangi projesinin başarılı olduğunu düşündüğünü açıklığa kavuşturmasını isterim. Hatırlayamıyoruz. Sadece ölüm ve yıkım.”

Senatör Oleg Morozov da Amerikalı diplomatın açıklmasını küstahlık olarak nitelendirerek şunları ifade etti:

“Amerikalılar yabancı topraklara genellikle yasadışı olarak gelir ve savaşmaya başlarlar. Oysa biz, savaşlara son vermek için çağrıldığımız zaman geliriz.”

Morozov, Schenker’in bu sözleri, ülkedeki Rusofobik çevreleri memnun etmek için sarfettiğini belirterek, “Amerikalılar jeopolitik hırsları uğruna okyanuslarca kan akıttı” dedi.

Senatör Aleksey Kondratyev ise Rusya’nın ‘Ortadoğu’daki yıkıcı rolü’nün ABD’nin Suriye petrolünü çalmasına engel olduğuna vurgu yaparak “British Petroleum Irak'ta petrol sahalarını geliştirmeyecek miydi? Elbette bu durumda, Rusların varlığı istenmeyen bir durum” şeklinde konuştu.

Senatör Olga Kovitidi, İzvestiya gazetesine verdiği konuyla ilgili demecinde, Rusya’nın terörle mücadele için bölgede bulunduğunu belirterek şunları ifade etti: “Ayrıca müttefiklerimiz için ekonomik açıdan gerekli bir dizi proje uyguluyoruz. Askerlikten insani faaliyetlere kadar çeşitli alanlarda tüm yükümlülüklerimizi dikkatli ve zamanında yerine getiriyoruz.”

Milletvekili Andrey Krasov, Washington’a Suriye’den çıkma ve ülkedeki yaşamın normalleşmesine müdahale etmeme çağrısı yaparak, kendi iç işleriyle ilgilenmelerini istedi.

Krasov ayrıca, ABD askerlerinin Suriye’de sadece yasadışı olarak bulunmakla kalmayıp aynı zamanda, Suriye doğal kaynaklarını kendi amaçları doğrultusunda kullanarak bölgedeki terör örgütlerini desteklediklerini ifade etti.

Milletvekili Yelena Panina da Rus güçlerinin yerel makamların inisiyatifinde Ortadoğu’da bulunduğuna vurgu yaparak “Rusya, Amerika’nın aksine, Ortadoğu ülkelerinin egemenliğine saygı duyuyor. ABD güçleri bugün Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmiş durumda ve Irak'taki varlığının yasal yönleri de soru işaretleriye dolu. Irak Parlamentosu ABD'den askerlerini çekmesinii talep etti” dedi.