Rus ordusunda denetim: Hava savunma güçleri, 'Moskova'ya yönelik hava saldırısı'nı püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ile Merkezi Sanayi Bölgesi'ni koruyan özel hava savunma ve füze savunma birliğinde denetim yapıldığını ve 'düşmana' ait tüm keşif uçakları ile insansız hava uçaklarının vurulduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Moskova ile Merkezi Sanayi Bölgesi'ni kapsayan özel hava savunma ve füze savunma birliğinde denetim yapıldı.

Denetimde Su-35S, Su-35SM avcı uçakları, Su-34 bombardıman uçakları ile Mi-24P helikopterleri kurgusal düşmana ait keşif uçakları ve insansız hava araçları rolünde yer aldı.

Nöbetçi birlikler, kurgusal düşmana ait tüm hedefleri zamanında tespit ederek vurdu ve saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Denetim sırasında S-400 füze savunma sistemleri, S-300 hava savunma sistemleri ile Pantsir-S füze kompleksleri, 30'dan fazla atış gerçekleştirdi.