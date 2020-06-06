Moskova ve Nijnıy Novgorod kentlerinde Rusya Anayasası'na yönelik halk oylaması uzaktan yapılabilecek

Rusya Merkez Seçim Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Moskova, Nijnıy Novgorod, St. Petersburg, Krasnoyarsk bölgesi ve Kareliya’da uzaktan halk oylaması yapılabilmesi konusunu görüştü.

Komitenin başkanı Ella Pamfilova, kamu hizmetleri portalının kapasitesinin tüm bölgelerde uygun olmadığını belirterek, bu nedenle sadece Moskova ve Nijnıy Novgorod kentlerini seçtiklerini belirtti.

Peskov: Putin oylamadan sonra halka hitap edebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halk oylamasından sonra gerekli görürse halka hitap edebileceğini ifade etti.

Putin’in kararıyla, anayasadaki düzenlemelere ilişkin halk oylaması 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek.