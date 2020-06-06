Rusya'nın günlük koronavirüs raporu: 8 bin 855 yeni vaka, 197 ölüm

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 855 yeni vaka tespit edildiği, ölü sayısının 197 artarak 5 bin 725'e yükseldiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre 85 bölgeli Rusya'nın 84 bölgesinde 8 bin 855 kişiye daha koronavirüs tanısı koyuldu. Bu vakaların 3 bin 265'inde semptom bulunmadığı vurgulandı.

Dün koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 197 olarak kaydedildi. Bu, 29 Mayıs'ta 232 olarak görülen en yüksek seviyeden sonraki ikinci yüksek seviye.

Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 708 olarak açıklandı.

Rusya'da bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 458 bin 689, ölü sayısı 5 bin 725, taburcu sayısı 221 bin 388, aktif vaka sayısı 231 bin 576.

Rusya, toplam vaka sayısı bakımından dünyada ABD (1.9 milyon) ve Brezilya'nın (615 bin) ardından üçüncü sırada yer alıyor.